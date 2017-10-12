В Волжском появится «лавочка примирения»

В течение ближайших двух месяцев в Волжском будет вестись активное благоустройство площади Свердлова. В старой части города обновят тротуары, высадят новый газон и установят «лавочку примирения».

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу мэрии Волжского, работы по благоустройству уже начались — в их осуществлении муниципальным службам помогают социально ответственные представители бизнеса. Часть средств на приведение в порядок площади Свердлова выделили коммерческие фирмы, причём не только из города-спутника, но и из Волгограда.

На «кольце» площади Свердлова вскоре появятся новые газоны и скамейки, а также специальная «лавочка примирения», где все желающие смогут простить друг другу былые обиды. В пешеходной зоне уложат новую тротуарную плитку и установят систему освещения. Кроме того, горожан ждёт некий «приятный сюрприз» от комбината благоустройства.