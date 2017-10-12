В Волжском появится «лавочка примирения»

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу мэрии Волжского, работы по благоустройству уже начались — в их осуществлении муниципальным службам помогают социально ответственные представители бизнеса. Часть средств на приведение в порядок площади Свердлова выделили коммерческие фирмы, причём не только из города-спутника, но и из Волгограда.
На «кольце» площади Свердлова вскоре появятся новые газоны и скамейки, а также специальная «лавочка примирения», где все желающие смогут простить друг другу былые обиды. В пешеходной зоне уложат новую тротуарную плитку и установят систему освещения. Кроме того, горожан ждёт некий «приятный сюрприз» от комбината благоустройства.
Уход за благоустроенной территорией возьмут на себя профильные структуры администрации Волжского. Власти уже призвали жителей города-спутника бережно относиться к новым клумбам, скамейкам и прочим объектам.
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