В Волгограде подсветили стадион «Пищевик»
Ранее здесь функционировало всего четыре устаревших прожектора. Их света явно не хватало для проведения вечерних тренировок. А с сокращением длительности дневного времени, проводить тренировки вечером уже не представлялось возможным.
- Помимо занятий футболом, на стадионе на безвозмездной основе проводятся уроки физкультуры двух районных школ, мероприятия Волгоградского железнодорожного техникума и спортивные соревнования районного и городского уровня. Жители района совершают пробежки, люди старшего поколения приходят сюда для занятий скандинавской ходьбой и игры в городки. Зимой у нас откроется ледовый каток, где одновременно смогут кататься не меньше 50 человек.Алексей Никулин, представитель дирекции стадиона «Пищевик»
И старые и новые прожекторы смонтированы по периметру футбольного поля, поэтому дают более равномерное распределение света. Прожекторы оборудованы современными светильниками с улучшенной светоотдачей, спектром дневного света и мощность по 250 Вт каждый. Новое световое оборудование повысит уровень освещенности футбольного поля более, чем в 2 раза. И теперь этот стадион можно будет использовать в любое время.
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