В Волгограде подсветили стадион «Пищевик»

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу мэрии Волгограда, на футбольном поле стадиона «Пищевик» появились 6 мощных прожекторов.

Ранее здесь функционировало всего четыре устаревших прожектора. Их света явно не хватало для проведения вечерних тренировок. А с сокращением длительности дневного времени, проводить тренировки вечером уже не представлялось возможным.

- Помимо занятий футболом, на стадионе на безвозмездной основе проводятся уроки физкультуры двух районных школ, мероприятия Волгоградского железнодорожного техникума и спортивные соревнования районного и городского уровня. Жители района совершают пробежки, люди старшего поколения приходят сюда для занятий скандинавской ходьбой и игры в городки. Зимой у нас откроется ледовый каток, где одновременно смогут кататься не меньше 50 человек.Алексей Никулин, представитель дирекции стадиона «Пищевик»

Фото: пресс-служба администрации г. Волгограда