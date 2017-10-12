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В Волгограде подсветили стадион «Пищевик»
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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В Волгограде подсветили стадион «Пищевик»

Сегодня, 08:57ГородСергей МатанцевФото: пресс-служба администрации г. Волгограда
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