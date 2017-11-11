Волгоградский маршрут автобуса №77 меняет свое расписание

В понедельник, 13 ноября, автобус №77, следующий по маршруту «Кинотеатр «Юбилейный» – ТРК «Комсомолл», станет отправляться в первый рейс на 20 минут раньше.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации Волгограда, теперь первый рейс от остановки у торгово-развлекательного комплекса начнет выполняться в 6:10, что на 20 минут раньше прежнего. Это стало возможным благодаря вводу дополнительного и самого раннего рейса.

После старта первого рейса в 6:10, далее движение автобусов по маршруту №77 будет проходить в обычном режиме: второй рейс автобуса от торгово-развлекательного комплекса согласно расписанию начнется в 6:30. Сначала интервал движения будет составлять 10 минут, а с 7:43 транспорт начинает курсировать каждые 6 минут.