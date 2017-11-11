В Волгограде приостановят движение трамваев по двум маршрутам

В эти выходные в Волгограде приостанавливается движение трамвайных вагонов, следующих по маршрутам №2 и №10 на конечную остановку «Детский центр».

Это связано с проведением плановых работ 11 и 12 ноября на ул. Краснознаменской. Работники МУП «Метроэлектротранс» в эти дни будут восстанавливать межрельсовое асфальтовое покрытие, сообщили в пресс-службе администрации Волгограда.

Сейчас МУП «Метроэлектротранс» заменяет участки трамвайных кривых на разворотных кольцах, транспортных узлах и въездах в депо: уже обновлено 50 метров полотна на остановке «Площадь Чекистов». В настоящее время специалисты занимаются заменой изогнутых участков на заезде в депо №5.

Для обеспечения трамвайного сообщения Жилгородка с центром города продолжат работу в штатном режиме трамваи №5, следующие через улицу Голубинскую к остановке «Ул. Радомская».

На время плановых ремонтных работ маршруты трамваев №1 и №4 временно продлеваются. Они будут следовать от остановок «Ул. Мончегорская» и «Обувная фабрика» через ул. Голубинскую к остановке «Школа №36». Это позволит сохранить трамвайное сообщение между Советским, Ворошиловским, Центральным и Дзержинским районами. Этими вагонами в выходные смогут воспользоваться и жители микрорайона Ангарский.

Кроме того, по улицам Голубинской и Краснознаменской с прохождением остановки «Детский центр» следуют автобусы №98.