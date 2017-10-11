Волгоградцы отдали свои голоса за лучшие парки города

150 тысяч волгоградцев приняли участие в народном голосовании по выбору лучшего городского парка. По его итогам лидером стал парк Аттракционов на Спартановке. На втором месте по количеству набранных голосов - парк им. Гагарина в Краснооктябрьском районе, на третьем - «50 лет Октября», расположенный в Кировском.

Как сообщало ИА «НовостиВолгограда.ру», голосование с начала сентября проводилось на сайте администрации Волгограда. Из 10-ти парков, которые стали участниками конкурса, жители города выбирали самый лучший.

При этом лидеры постоянно менялись - если вначале активнее всего голосовали краснооктябрьцы за парк им. Ю.А. Гагарина, затем больше голосов стал набирать Комсомольский сад в Центральном.

Народное голосование стало третьим этапом конкурса. На первом, проходившем в марте-апреле, в парках прошли работы по благоустройству и озеленению. Особое внимание уделялось санитарному состоянию территории, приведению в порядок зеленых насаждений и малых архитектурных форм – детских площадок, скамеек и урн. Кстати, как сообщили в пресс-службе мэрии Волгограда, в наведении чистоты и порядка в парке Аттракционов в Тракторозаводском районе приняло участие рекордное количество человек – свыше 500.

Второй этап конкурса проходил с мая по август. Он включал в себя общегородские и тематические мероприятия, а также интерактивные проекты с максимальным охватом представителей разных поколений горожан.