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Нас утро встречает...пробками: Волгоград стоит от Спартановки до Советского
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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Нас утро встречает...пробками: Волгоград стоит от Спартановки до Советского

Сегодня, 09:03ГородСветлана АлекбароваФото: novostivolgograda.ru
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