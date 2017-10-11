Нас утро встречает...пробками: Волгоград стоит от Спартановки до Советского

Утро середины рабочей недели встретило волгоградцев и волжан, спешащих на работу в центр, серьезными заторами на дорогах.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру», большая пробка образовалась на въезде в Волгоград со стороны Волжского - от самой ул. Грамши до пл. Аттракционов. Здесь причиной затора стало ДТП: в среденм ряду отечественные «Жигули» столкнулись с иномаркой. Из-за этого движение автомобилей по ул Николая Отрады было существенно затруднено - проезд занимал 12-15 минут.

Еще несколько ДТП, согласно сервису Яндекс.Пробки, произошло на Спартановке в районе ул. Богомольца. Машины двигаются со скоростью 5 км/ч.

Традиционная пробка ждет автомобилистов и в Краснооктябрьском районе - от пр.Металлургов до пл. Дворца спорта. На этом участке скорость движения не превышает 10 км/ч.

Серьезные заторы - и на Второй Продольной, от Череповецкой до самого аграрного университета. Здесь, помимо ДТП, ситуацию осложняют дорожные работы.