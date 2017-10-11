Нас утро встречает...пробками: Волгоград стоит от Спартановки до Советского
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру», большая пробка образовалась на въезде в Волгоград со стороны Волжского - от самой ул. Грамши до пл. Аттракционов. Здесь причиной затора стало ДТП: в среденм ряду отечественные «Жигули» столкнулись с иномаркой. Из-за этого движение автомобилей по ул Николая Отрады было существенно затруднено - проезд занимал 12-15 минут.
Еще несколько ДТП, согласно сервису Яндекс.Пробки, произошло на Спартановке в районе ул. Богомольца. Машины двигаются со скоростью 5 км/ч.
Традиционная пробка ждет автомобилистов и в Краснооктябрьском районе - от пр.Металлургов до пл. Дворца спорта. На этом участке скорость движения не превышает 10 км/ч.
Серьезные заторы - и на Второй Продольной, от Череповецкой до самого аграрного университета. Здесь, помимо ДТП, ситуацию осложняют дорожные работы.
В целом обстановка на дорогах областного центра, согласно данным сервиса Яндекс.Пробки, на этот час оценивается в 6 баллов.
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