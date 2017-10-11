Ещё одна выделенная полоса появится на проспекте Жукова в Волгограде

Не успели стихнуть споры по поводу создания выделенной полосы для общественного транспорта на Первой Продольной магистрали Волгограда, как мэрия сообщила о скором появлении ещё одной «выделенки» — на этот раз на проспекте Жукова.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу городской администрации, с нововведением волгоградским автомобилистам придётся столкнуться уже 30 октября. Выделенная полоса появится на проспекте Жукова, а также на улицах Невской, Исторической (от границы с трассой М-6) и Комсомольской (кроме путепровода). По этим трассам курсируют более ста единиц общественного транспорта.

Выделенная полоса будет маркирована литерой «А» и сплошной линией, прерывающейся у перекрёстков для поворота направо. Кроме того, её обозначат дорожными знаками. Автомобилистам будет разрешено перестраиваться на «выделенку» только для поворота направо и только в том случае, если она не отделена от остальной проезжей части сплошной линией. Штраф за нарушение этого требования составит 1,5 тысячи рублей.

Напомним, на сегодняшний день выделенная полоса для общественного транспорта существует на проспекте Ленина — на отрезке от ЦПКиО до улицы Краснознаменской. Власти утверждали, что её появление позволит увеличить скорость движения автобусов и троллейбусов на 30%. В то же время многие волгоградские общественники выступили с критикой этой идеи. Так, представитель ОНФ Армен Оганесян выразил мнение, что создание «выделенки» будет выгодно только иногороднему холдингу «ПитерАвто», осуществляющему большую часть пассажирских перевозок в Волгограде. Другие активисты также отметили, что появление выделенной полосы не облегчило жизнь автомобилистам и привело к искусственному сужению и без того не самой широкой проезжей части.