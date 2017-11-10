«Петровский рынок» в Волгограде всё-таки снесут
Как ранее сообщало ИА «НовостиВолгограда.ру», в октябре суд по ходатайству ООО «Альбатрос» постановил отсрочить демонтаж павильонов на «Петровском рынке». Предприниматели получили возможность работать в прежнем режиме более трёх недель. Многие жители Волгограда, привыкшие делать покупки на «Петровском», выступали против сноса торговых объектов.
Поскольку договор аренды с ООО «Альбатрос» был разорван ещё в июне, у работающих здесь индивидуальных предпринимателей было достаточно времени, чтобы подготовиться к переезду — тем более что им предоставили на выбор сразу несколько альтернативных площадок. Однако, по мнению самих торговцев, почти все предложенные районными властями варианты им не подходят. Расположенная всего в ста метрах от «Петровского» новая ярмарка ещё до конца не обустроена, а остальные рынки либо неудобно расположены, либо не предназначены для работы в зимний период. Кроме того, некоторые предприниматели жаловались, что хозяева «запасных» ярмарок отказали им в предоставлении компенсационных мест.
Большая часть предпринимателей с «Петровского» уже смирилась с тем, что рынок будет снесён, однако остаются и те, кто до сих пор надеется на победу «Альбатроса» в судебном споре с администрацией. Они утверждают, что владельцы новой ярмарки рядом с ликвидируемым рынком предлагают им «кабальные» условия договора, и отказываются освобождать территорию. При этом те торговцы, которые уже перебрались в новые павильоны, никаких жалоб не высказывают.
+7 937 708 14 50