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«Петровский рынок» в Волгограде всё-таки снесут
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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20171012 115524

«Петровский рынок» в Волгограде всё-таки снесут

Сегодня, 10:03ГородНикита ДробныФото: инициативная группа предпринимателей рынка "Петровский"
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