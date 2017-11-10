Пассажиры общественного транспорта Волгограда узнают, что такое эквайринг

Волгоградцам обещают, что выбрав такую форму оплаты поездок, они смогут получать предусмотренные их банками бонусы. Как сообщает пресс-служба мэрии, власти Волгограда и городской центр управления пассажирскими перевозками совместно со Сбербанком сейчас завершают проработку технических возможностей приема банковских карт к оплате проезда в городском общественном транспорте.

Внедрение эквайринга в муниципальном транспорте позволит владельцам карт платежных систем «Visa», «MasterCard» и «МИР» с технологией бесконтактных платежей, выпущенных любыми банками, оплачивать проезд в трамваях, троллейбусах и автобусах.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе администрации Волгограда, внедрение технологии эквайринга в муниципальном транспорте связано с обращением волгоградцев — горожане хотят расплачиваться за проезд не только наличными средствами, электронной картой «Волна», но и банковской картой.

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