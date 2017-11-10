На Комсомольском путепроводе начался монтаж лестничных сходов
Перед этим на объекте был выполнен демонтаж старых лестничных сходов, усилены стойки опор, ремонт пролетных строений в полосе отвода железной дороги на двух пролетах, сообщает пресс-служба администрации Волгограда.
«Началось устройство лестничных сходов на опоре №9. На стойках монтируются ригеля – это опорные балки. На объекте задействовано около 15 человек. Но помимо этого на производственной базе организации выполняется изготовление и сборка основных металлоконструкций – их сваривают, покрывают защитным составом для последующей установки на объекте», – рассказал руководитель фирмы-подрядчика Дмитрий Дронов.
Также в дневные часы идет переустройство асфальтового покрытия на тротуарах, а ночью, когда РЖД предоставляет технологические окна, – восстановительные работы на пролетных строениях.
На завершающем этапе организации предстоит смонтировать защитные экраны на парапетах тротуаров.
Восстановительные работы на Комсомольском путепроводе начались в 2015 году. Было выделено около 300 млн. рублей, в основном из областного дорожного фонда. Работы выполняло ООО «Аваль-Строй». К декабрю 2016 года рабочие укрепили несущие конструкции моста, на проезжей части выполнили асфальтобетонное покрытие. Но подрядчик так и не завершил ремонт лестничных сходов и не положил асфальт в местах расширения проезжей части у выездов с мостового перехода, не был выполнен до конца комплекс работ по ремонту балок пролетных строений моста.
Из-за грубого нарушения сроков исполнения работ администрация города приняла решение в одностороннем порядке расторгнуть договор с ООО «Аваль-Строй». Подрядная организация занесена в список недобросовестных исполнителей. Теперь восстановительными работами на путепроводе занимается другая компания.
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