На Комсомольском путепроводе начался монтаж лестничных сходов

Накануне в Волгограде подрядная организация приступила к монтажу лестничных сходов на Комсомольском путепроводе в Центральном районе.

Перед этим на объекте был выполнен демонтаж старых лестничных сходов, усилены стойки опор, ремонт пролетных строений в полосе отвода железной дороги на двух пролетах, сообщает пресс-служба администрации Волгограда.

«Началось устройство лестничных сходов на опоре №9. На стойках монтируются ригеля – это опорные балки. На объекте задействовано около 15 человек. Но помимо этого на производственной базе организации выполняется изготовление и сборка основных металлоконструкций – их сваривают, покрывают защитным составом для последующей установки на объекте», – рассказал руководитель фирмы-подрядчика Дмитрий Дронов.

Фото: Пресс-служба администрации Волгограда, volgadmin.ru

Также в дневные часы идет переустройство асфальтового покрытия на тротуарах, а ночью, когда РЖД предоставляет технологические окна, – восстановительные работы на пролетных строениях.

На завершающем этапе организации предстоит смонтировать защитные экраны на парапетах тротуаров.

Восстановительные работы на Комсомольском путепроводе начались в 2015 году. Было выделено около 300 млн. рублей, в основном из областного дорожного фонда. Работы выполняло ООО «Аваль-Строй». К декабрю 2016 года рабочие укрепили несущие конструкции моста, на проезжей части выполнили асфальтобетонное покрытие. Но подрядчик так и не завершил ремонт лестничных сходов и не положил асфальт в местах расширения проезжей части у выездов с мостового перехода, не был выполнен до конца комплекс работ по ремонту балок пролетных строений моста.