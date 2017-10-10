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В Волжском обсудили подготовку к отопительному сезону и проект бюджета
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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В Волжском обсудили подготовку к отопительному сезону и проект бюджета

Сегодня, 11:38ГородНикита ДробныФото: pbs.twimg.com
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