В Волжском обсудили подготовку к отопительному сезону и проект бюджета

На прошедшем вчера заседании в администрации Волжского городские власти обсудили ряд актуальных вопросов, в том числе подготовку к отопительному сезону и формирование бюджета на следующий год.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу мэрии Волжского, главной темой планёрки стали работы, выполняемые в городе-спутнике в преддверии подачи отопления. Заместитель главы Волжского Газанфар Гулуев доложил о том, что почти во все социальные учреждения, — больницы, школы и так далее, — тепло уже пришло. Продолжаются приготовления к зиме: приводится в порядок вся коммунальная спецтехника, закуплены запчасти для машин и реагенты для обработки проезжей части. Кроме того, в Волжском ведётся ремонт дорог, обустраиваются обочины и устанавливаются турникеты.

На заседании также обсуждались вопросы, связанные с подготовкой бюджета Волжского на 2018 год. Председатель КЖД Юрий Орлов отчитался о результатах работы с должниками: с нанимателей муниципального жилья удалось взыскать в бюджет 544 тысячи рублей задолженности, в том числе по оплате услуг ЖКХ.