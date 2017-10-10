Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
Видео
Персоны
Фоторепортажи
Спецпроекты
В Волгограде объединят «Конкордию» и музыкальную школу №8
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
%d1%85%d0%be%d1%80+%d0%b4%d0%b5%d1%82%d0%b8+1tulatv ru

В Волгограде объединят «Конкордию» и музыкальную школу №8

Сегодня, 15:23ГородНаталья ЖурбинаФото: 1tulatv.ru
Читайте
также
Миссия выполнима: как семье из Рязани помогли найти могилу павшего солдата
Бесплатная медицина: все дороже и недоступнее
Махать кадилом теперь придётся по закону