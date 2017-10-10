В Волгограде объединят «Конкордию» и музыкальную школу №8

В Волгограде на базе школы «Конкордии» и детской музыкальной школы № 8 будет создан единый образовательный центр.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе администрации Волгограда, подобное слияние вызвано тем, у хоровой школы «Конкордия» нет достойных помещений для проведения занятий: в школе всего 6 классов и один небольшой репетиционный зал на 30 мест, где нет сцены и рояля.

А в детской музыкальной школе № 8, как считают в мэрии, созданы все условия для занятий музыкой, в том числе для акапельных хоровых музыкальных произведений, которые исполняют учащиеся «Конкордии». И чтобы сохранить традиции уникальной детской школы, специализирующейся на вокальном и хоровом исполнительстве, комитетом по культуре администрации Волгограда принято решение об открытии на базе двух учреждений единого образовательного центра.

Все преподаватели хоровой духовно-певческой школы «Конкордия» будут переведены в штат ДМШ № 8. Размер заработной платы останется прежним.