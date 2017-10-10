В Волгограде объединят «Конкордию» и музыкальную школу №8
Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе администрации Волгограда, подобное слияние вызвано тем, у хоровой школы «Конкордия» нет достойных помещений для проведения занятий: в школе всего 6 классов и один небольшой репетиционный зал на 30 мест, где нет сцены и рояля.
А в детской музыкальной школе № 8, как считают в мэрии, созданы все условия для занятий музыкой, в том числе для акапельных хоровых музыкальных произведений, которые исполняют учащиеся «Конкордии». И чтобы сохранить традиции уникальной детской школы, специализирующейся на вокальном и хоровом исполнительстве, комитетом по культуре администрации Волгограда принято решение об открытии на базе двух учреждений единого образовательного центра.
Все преподаватели хоровой духовно-певческой школы «Конкордия» будут переведены в штат ДМШ № 8. Размер заработной платы останется прежним.
Это не первый случай объединения детских учреждений дополнительного образования. Так, к ноябрю в Красноармейском районе будут объединены школа искусств № 6 и школы искусств № 2, а в Краснооктябрьском районе заработает новая школа искусств, которая будет создана путем объединения художественной школы №3 и музыкальной школы №11.
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