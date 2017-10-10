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Да будет свет: во дворах Центрального района ставят световые опоры и фонари
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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Да будет свет: во дворах Центрального района ставят световые опоры и фонари

Сегодня, 07:11ГородНаталья ЖурбинаФото: vicks.verona-trade.ru
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