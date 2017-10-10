Да будет свет: во дворах Центрального района ставят световые опоры и фонари

Во дворах Центрального района началась реконструкция линий наружного освещения.

Мероприятия проходят в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации Волгограда, сейчас в ремонтируемом дворе по ул. Аллея Героев, 2 установлено восемь световых опор и рядом с детской площадкой еще проведут монтаж еще двух фонарей.

В ближайшее время наружное освещение появится и в остальных дворах, включенных в проект.