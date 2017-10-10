Да будет свет: во дворах Центрального района ставят световые опоры и фонари
Мероприятия проходят в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации Волгограда, сейчас в ремонтируемом дворе по ул. Аллея Героев, 2 установлено восемь световых опор и рядом с детской площадкой еще проведут монтаж еще двух фонарей.
В ближайшее время наружное освещение появится и в остальных дворах, включенных в проект.
К слову, благодаря экономии, полученной в ходе конкурсных процедур, список дворов, где проходит комплексное благоустройство в этом году, увеличился на два адреса: это дворы по ул. 7-й Гвардейской, 7 и ул. Мира, 24. Здесь также должно состоятся комплексное благоустройство: от ремонта дорожного полотна и установки малых архитектурных форм до уличных светильников.
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