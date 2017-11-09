В Центральном районе на Невской убрали опасный пешеходный переход
На месте уже бывшего перехода через Невскую дорожники убрали знаки «Пешеходный переход» и приступили к демонтажу тротуарной плитки в разделительной зеленой зоне. Этой ночью здесь должна была исчезнуть и горизонтальная разметка «зебра», сообщили в пресс-службе администрации Волгограда.
Вдоль дороги будут установлены турникетные ограждения, чтобы волгоградцы по старой памяти не решили переходить здесь проезжую часть.
Ожидается, что нововведение позволит повысить безопасность и пропускную способность дороги.
В настоящее время на улице Невской имеются два регулируемых пешеходных перехода на перекрестках с улицами Новороссийской и Рокоссовского. Они оба оборудованы современными светофорными объектами с обратным отсчетом времени и звуковым сигналом для слабовидящих граждан, а также тактильной плиткой.
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