В Центральном районе на Невской убрали опасный пешеходный переход

Власти Волгограда убрали из схемы дорожного движения на улице Невской Центрального района нерегулируемый пешеходный переход, на котором часто происходили аварийные ситуации.

На месте уже бывшего перехода через Невскую дорожники убрали знаки «Пешеходный переход» и приступили к демонтажу тротуарной плитки в разделительной зеленой зоне. Этой ночью здесь должна была исчезнуть и горизонтальная разметка «зебра», сообщили в пресс-службе администрации Волгограда.

Вдоль дороги будут установлены турникетные ограждения, чтобы волгоградцы по старой памяти не решили переходить здесь проезжую часть.

Ожидается, что нововведение позволит повысить безопасность и пропускную способность дороги.