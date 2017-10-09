В Волгограде завершился демонтаж дома, разрушенного взрывом бытового газа
Этот дом серьезно пострадал в результате взрыва бытового газа 16 мая этого года при попытке незаконного подключения к сетям водоснабжения. Эксперты пришли к выводу, что здание восстановлению не подлежит, и приняли решение о его сносе.
Как рассказали в пресс-службе администрации Волгограда, демонтаж продолжался в течение всего лета. При помощи башенного крана с выдвижной стрелой 32,5 метра велась погрузка на спецтехнику монолитных конструкций верхних этажей.
В демонтаже разрушенного здания были задействованы стропальщики, электрики и разнорабочие – всего свыше 30 человек.
В настоящее время рабочие приводят в порядок прилегающую территорию – убирают оставшийся от разбора мусор и готовят площадку под дальнейшее благоустройство.
Напомним, по просьбам жителей на этом месте решено организовать новую прогулочную зону и сквер.
+7 937 708 14 50