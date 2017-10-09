В Волгограде завершился демонтаж дома, разрушенного взрывом бытового газа

В Советском районе города Волгограда специалисты подрядной организации завершили разбор аварийного дома №60 на проспекте Университетском.

Этот дом серьезно пострадал в результате взрыва бытового газа 16 мая этого года при попытке незаконного подключения к сетям водоснабжения. Эксперты пришли к выводу, что здание восстановлению не подлежит, и приняли решение о его сносе.

Как рассказали в пресс-службе администрации Волгограда, демонтаж продолжался в течение всего лета. При помощи башенного крана с выдвижной стрелой 32,5 метра велась погрузка на спецтехнику монолитных конструкций верхних этажей.

В демонтаже разрушенного здания были задействованы стропальщики, электрики и разнорабочие – всего свыше 30 человек.

В настоящее время рабочие приводят в порядок прилегающую территорию – убирают оставшийся от разбора мусор и готовят площадку под дальнейшее благоустройство.