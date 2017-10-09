Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
Видео
Персоны
Фоторепортажи
Спецпроекты
В Волгограде завершился демонтаж дома, разрушенного взрывом бытового газа
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
%d0%b4%d0%be%d0%bc

В Волгограде завершился демонтаж дома, разрушенного взрывом бытового газа

Сегодня, 20:39ГородСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба администрации Волгограда/ volgadmin.ru
Читайте
также
Миссия выполнима: как семье из Рязани помогли найти могилу павшего солдата
Бесплатная медицина: все дороже и недоступнее
Махать кадилом теперь придётся по закону