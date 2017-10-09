В пойме Царицы в Волгограде планируют создать «народный парк»
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации, губернатор поставил задачу до конца года завершить работы по благоустройству на территории вокруг только что открывшегося мультимедийного музея. Сбором и анализом предложений по формированию зон отдыха займётся специальная рабочая группа.
— Исторический парк-музей, открытый пятого октября в пойме реки Царицы, вызывает огромный интерес со стороны жителей и гостей области. За три дня музей и парковую зону посетили 22 тысячи человек, — заявил Андрей Бочаров. — До конца 2017 года необходимо обобщить все предложения, опыт других регионов, особенно Москвы, по востребованности направлений досуга и отдыха, скорректировать планы, определиться с концепцией развития поймы от реки Волги до Астраханского моста и приступить к проектированию. До конца 2018 года необходимо завершить основные объёмы работ на этом участке.
«Народный парк», который власти намерены открыть в пойме, будет рассчитан на горожан всех возрастов и приспособлен для инвалидов. В нём планируется разместить санитарные зоны, пункты общественного питания, площадки для занятий спортом, а также наладить освещение. К работе по подготовке проекта привлекут волгоградские учебные заведения. Связывать парк с Набережной имени 62-й Армии и обеспечивать его транспортную доступность будет рокадная дорога вдоль Волги, которая строится к чемпионату мира по футболу. Точные сроки полной реализации проекта пока не озвучиваются.
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