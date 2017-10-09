В пойме Царицы в Волгограде планируют создать «народный парк»

Главной темой оперативного совещания, которое провёл сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, стало комплексное преобразование поймы Царицы. Глава региона поручил создать на участке от Волги до Астраханского моста «народный парк».

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации, губернатор поставил задачу до конца года завершить работы по благоустройству на территории вокруг только что открывшегося мультимедийного музея. Сбором и анализом предложений по формированию зон отдыха займётся специальная рабочая группа.

— Исторический парк-музей, открытый пятого октября в пойме реки Царицы, вызывает огромный интерес со стороны жителей и гостей области. За три дня музей и парковую зону посетили 22 тысячи человек, — заявил Андрей Бочаров. — До конца 2017 года необходимо обобщить все предложения, опыт других регионов, особенно Москвы, по востребованности направлений досуга и отдыха, скорректировать планы, определиться с концепцией развития поймы от реки Волги до Астраханского моста и приступить к проектированию. До конца 2018 года необходимо завершить основные объёмы работ на этом участке.