Целый район Волгоградской области остался без газа на двое суток

Отключение затронет город Новоаннинский, хутора Бочаровский, Гуляевский, Красная Заря, Красногорский, Саломатин, Рожновский, Ивановский и десятки более мелких населённых пунктов. Их жителям рекомендуется во избежание несчастных случаев отключить все газовые приборы.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на «Газпром трансгаз Волгоград», из-за ремонтных работ временно приостановлено газоснабжение тридцати восьми хуторов и посёлков: такое решение было принято во избежание аварийных ситуаций. Без «голубого топлива» жителям Новоаннинского района придётся обходиться с 8:00 9 октября до 8:00 11 октября.

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