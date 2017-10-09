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Целый район Волгоградской области остался без газа на двое суток
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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Целый район Волгоградской области остался без газа на двое суток

Сегодня, 09:48ГородНикита ДробныФото: zab.ru
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