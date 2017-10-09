После масштабного отключения волгоградцы жалуются на «ржавую» воду
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру», о воде «цвета кока-колы» накануне вечером и сегодня утром рассказывали многие жители Центрального и Ворошиловского района. При этом от них поступала крайне противоречивая информация: к примеру, жильцы одного из домов по улице Чуйкова жаловались, что «ржавая» жидкость продолжает литься из кранов в течение нескольких часов, тогда как владельцы квартир в соседнем здании сразу получили чистую воду.
Поступали также сообщения о локальных перебоях с водоснабжением на улицах Голубинской, Ткачёва и Циолковского, а также в посёлке Ангарском и микрорайоне Тулака. По данным «Концессий водоснабжения», на текущий момент проблемы с подачей воды в этих частях города ликвидированы.
— Холодное водоснабжение полностью восстановлено по всей зоне отключения. Перебои, на которые жалуются горожане, могут быть связаны с локальными проблемами в конкретных домах или кварталах. Рекомендую всем, кого затронула эта ситуация, обратиться по телефону горячей линии ООО «Концессии водоснабжения» (99-67-96, добавочный 1), а также в свои управляющие компании, — пояснила корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» пресс-секретарь коммунального оператора Ольга Жинжикова. — Что касается «ржавой» воды, то это следствие технической проблемы, которой, к сожалению, не всегда удаётся избежать при проведении ремонтных работ. Эта проблема уже ликвидирована, и в ближайшие несколько часов во всех домах должна пойти чистая вода. Подчеркну, что все волгоградцы, вынужденные сливать «ржавую» воду, имеют полное право обращаться за перерасчётом.
По примерным оценкам специалистов, чистая вода должна вернуться в дома волгоградцев ориентировочно через два-три часа. Коммунальный оператор держит ситуацию под контролем.
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