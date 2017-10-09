После масштабного отключения волгоградцы жалуются на «ржавую» воду

Жители пяти районов Волгограда, оставшиеся на все выходные без воды из-за масштабных ремонтных работ, жалуются в социальных сетях, что после возобновления её подачи из кранов начала течь непригодная для питья жидкость насыщенного ржавого цвета.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру», о воде «цвета кока-колы» накануне вечером и сегодня утром рассказывали многие жители Центрального и Ворошиловского района. При этом от них поступала крайне противоречивая информация: к примеру, жильцы одного из домов по улице Чуйкова жаловались, что «ржавая» жидкость продолжает литься из кранов в течение нескольких часов, тогда как владельцы квартир в соседнем здании сразу получили чистую воду.

Поступали также сообщения о локальных перебоях с водоснабжением на улицах Голубинской, Ткачёва и Циолковского, а также в посёлке Ангарском и микрорайоне Тулака. По данным «Концессий водоснабжения», на текущий момент проблемы с подачей воды в этих частях города ликвидированы.

— Холодное водоснабжение полностью восстановлено по всей зоне отключения. Перебои, на которые жалуются горожане, могут быть связаны с локальными проблемами в конкретных домах или кварталах. Рекомендую всем, кого затронула эта ситуация, обратиться по телефону горячей линии ООО «Концессии водоснабжения» (99-67-96, добавочный 1), а также в свои управляющие компании, — пояснила корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» пресс-секретарь коммунального оператора Ольга Жинжикова. — Что касается «ржавой» воды, то это следствие технической проблемы, которой, к сожалению, не всегда удаётся избежать при проведении ремонтных работ. Эта проблема уже ликвидирована, и в ближайшие несколько часов во всех домах должна пойти чистая вода. Подчеркну, что все волгоградцы, вынужденные сливать «ржавую» воду, имеют полное право обращаться за перерасчётом.