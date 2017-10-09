На Самарском разъезде в Волгограде изменится схема движения

В конце октября на отремонтированном Самарском разъезде в Волгограде изменится схема движения. Проект новой организации транспортных потоков разработала мэрия по распоряжению губернатора.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации Волгограда, новая схема начнёт действовать 28 октября. Власти рассчитывают, что её применение позволит снизить количество аварийно опасных ситуаций и повысить пропускную способность дорог, проходящих через развязку.

Основные задачи, которые преследует разработка новой схемы — расширение полос и увеличение их количества, ликвидация всех левых поворотов и сокращение простоя автомобилей на светофорах. Проезжая часть увеличится за счёт сужения островков безопасности на улице Исторической.

Въезд на перекрёсток с улицы Землячки и выезд с перекрёстка на неё же теперь будет осуществляться только с правым поворотом. Это позволит повысить безопасность и отказаться от светофорного регулирования на данном участке. Рядом с трамвайными путями светофоры, впрочем, останутся.