На Самарском разъезде в Волгограде изменится схема движения
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации Волгограда, новая схема начнёт действовать 28 октября. Власти рассчитывают, что её применение позволит снизить количество аварийно опасных ситуаций и повысить пропускную способность дорог, проходящих через развязку.
Основные задачи, которые преследует разработка новой схемы — расширение полос и увеличение их количества, ликвидация всех левых поворотов и сокращение простоя автомобилей на светофорах. Проезжая часть увеличится за счёт сужения островков безопасности на улице Исторической.
Въезд на перекрёсток с улицы Землячки и выезд с перекрёстка на неё же теперь будет осуществляться только с правым поворотом. Это позволит повысить безопасность и отказаться от светофорного регулирования на данном участке. Рядом с трамвайными путями светофоры, впрочем, останутся.
С конца октября Самарский разъезд станет работать в режиме двухуровневой развязки: проезд по мосту на Третьей Продольной станет альтернативой движению по улице Землячки. Для удобства водителей уже обустроены два съезда. Выехать с Третьей Продольной магистрали на Историческую теперь можно будет через улицу Лесогорскую, восстановленную за счёт сэкономленных средств, и по шоссе Авиаторов.
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