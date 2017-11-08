Волгоград в ожидании официального Кубка ЧМ-2018

Сегодня в Волгоград доставят официальный Кубок Чемпионата мира по футболу-2018. Церемония приветствия начнется ровно в полдень на стадионе «Волгоград-Арена». В мероприятии примет участие посол ЧМ-2018 от нашего региона двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева.

В городе главный приз состязаний пробудет 5 дней. Его представят на 6 площадках, где волгоградцы смогут вблизи увидеть трофей и сделать с ним фото.

Презентации пройдут в академии физической культуры, ФОКе «Молодежный» Кировского района, ФОКе «Спартанец» Тракторозаводского района, лицее № 5, ТРК «Комсомолл», парке «Семейный» в Дзержинском районе.

Как сообщало ранее ИА «НовостиВолгограда.ру», 9 сентября официальный Кубок ЧМ FIFA 2018 отправился в большое путешествие. Красноярск, Омск, Челябинск, Уфа, Пермь, Пенза, Саранск, Ярославль, Калининград, Тула, Курск, Воронеж и Саратов – позади. Теперь олицетворению мундиаля осталось немножко до Волгограда.

После нашего города приз побывает в Краснодаре и Сочи. А в январе – апреле 2018 года отправится в международное путешествие, и только в мае вернется в Россию, чтобы побывать во Владивостоке, Новосибирске, Екатеринбурге, Самаре, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Москве.