Волгоград в ожидании официального Кубка ЧМ-2018

В городе главный приз состязаний пробудет 5 дней. Его представят на 6 площадках, где волгоградцы смогут вблизи увидеть трофей и сделать с ним фото.
Презентации пройдут в академии физической культуры, ФОКе «Молодежный» Кировского района, ФОКе «Спартанец» Тракторозаводского района, лицее № 5, ТРК «Комсомолл», парке «Семейный» в Дзержинском районе.
Как сообщало ранее ИА «НовостиВолгограда.ру», 9 сентября официальный Кубок ЧМ FIFA 2018 отправился в большое путешествие. Красноярск, Омск, Челябинск, Уфа, Пермь, Пенза, Саранск, Ярославль, Калининград, Тула, Курск, Воронеж и Саратов – позади. Теперь олицетворению мундиаля осталось немножко до Волгограда.
После нашего города приз побывает в Краснодаре и Сочи. А в январе – апреле 2018 года отправится в международное путешествие, и только в мае вернется в Россию, чтобы побывать во Владивостоке, Новосибирске, Екатеринбурге, Самаре, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Москве.
За 123 дня он преодолеет более 27 тысяч километров и сменит 11 часовых поясов.
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