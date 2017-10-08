Открытие музея «Россия-Моя история». Фоторепортаж

5 октября 2017 года в пойме реки Царица открылся интерактивный музей «Россия-Моя история».

Волгоград стал одним из десяти городов России, где появился мультимедийный музей. На площади в семь тысяч квадратных метров разместились четыре крупные экспозиции, посвящённые династиям Рюриковичей и Романовых, первой половине XX века и современной истории России с 1945 по 2016 годы. Вместо традиционной выставки экспонатов в музее представлены интерактивные площадки с сенсорными экранами и лайтбоксами, созданные с применением современных технологий цифровой реконструкции и трёхмерного моделирования.