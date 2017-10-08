Открытие музея «Россия-Моя история». Фоторепортаж
Сегодня, 08:00ГородРуслан ГерасимовФото: Марина Сабадаш/ novostivolgograda.ru
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5 октября 2017 года в пойме реки Царица открылся интерактивный музей «Россия-Моя история».
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Волгоград стал одним из десяти городов России, где появился мультимедийный музей. На площади в семь тысяч квадратных метров разместились четыре крупные экспозиции, посвящённые династиям Рюриковичей и Романовых, первой половине XX века и современной истории России с 1945 по 2016 годы. Вместо традиционной выставки экспонатов в музее представлены интерактивные площадки с сенсорными экранами и лайтбоксами, созданные с применением современных технологий цифровой реконструкции и трёхмерного моделирования.
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Вокруг мультимедийного исторического парка появились площадки для прогулок и активного отдыха горожан - спортивная и детская площадки. В сумерках запестрели струи «сухой» фонтан.
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