К концу воскресенья в пяти районах Волгограда снова включат воду
В эти выходные сотрудники компании «Концессии водоснабжения» провели масштабные плановые работы на насосных станциях, снабжающих питьевой водой Центральный, Ворошиловский и части Дзержинского, Краснооктябрьского и Советского районов.
Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе предприятия, уже введена в эксплуатацию новая технологичная насосная станция второго подъема в Краснооктябрьском районе, а также осуществлена переврезка третьей очереди магистрального водопровода на Центральной набережной. Кроме этих основных мероприятий, был выполнен и ряд других ремонтных работ, для проведения которых необходимо было отключить водоснабжение.
Правда, уже в ночь на субботу после запуска новой насосной станции вода стала появляться в домах волгоградцев. В настоящее время заполнение системы происходит в плавном режиме, чтобы избежать порывов из-за гидроударов от резкого повышения давления.
Вода уже есть у жителей Центрального и Ворошиловского районов, в Научном городке и на 2-ом километре. В ближайшие часы она начнет поступать в дома микрорайона Тулака и Ангарского поселка.
До конца сегодняшнего дня вода появится и в отдаленных участках водопроводной системы, заверили в пресс-службе предприятия.
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