К концу воскресенья в пяти районах Волгограда снова включат воду

Ограничение водоснабжения, с которым пришлось столкнуться жителям центральных районов города Волгограда, продлится до 22.00 воскресенья, 8 октября.

В эти выходные сотрудники компании «Концессии водоснабжения» провели масштабные плановые работы на насосных станциях, снабжающих питьевой водой Центральный, Ворошиловский и части Дзержинского, Краснооктябрьского и Советского районов.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе предприятия, уже введена в эксплуатацию новая технологичная насосная станция второго подъема в Краснооктябрьском районе, а также осуществлена переврезка третьей очереди магистрального водопровода на Центральной набережной. Кроме этих основных мероприятий, был выполнен и ряд других ремонтных работ, для проведения которых необходимо было отключить водоснабжение.

Фото: Пресс-центр ООО «Концессии водоснабжения», investvoda.ru

Правда, уже в ночь на субботу после запуска новой насосной станции вода стала появляться в домах волгоградцев. В настоящее время заполнение системы происходит в плавном режиме, чтобы избежать порывов из-за гидроударов от резкого повышения давления.

Вода уже есть у жителей Центрального и Ворошиловского районов, в Научном городке и на 2-ом километре. В ближайшие часы она начнет поступать в дома микрорайона Тулака и Ангарского поселка.