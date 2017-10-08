Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
Видео
Персоны
Фоторепортажи
Спецпроекты
К концу воскресенья в пяти районах Волгограда снова включат воду
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b0

К концу воскресенья в пяти районах Волгограда снова включат воду

Сегодня, 14:56ГородСтанислав ЛопатинФото: 03grb.ru
Читайте
также
Миссия выполнима: как семье из Рязани помогли найти могилу павшего солдата
Бесплатная медицина: все дороже и недоступнее
Махать кадилом теперь придётся по закону