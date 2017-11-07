В Волгограде в среду и пятницу ограничат движение на площади Павших Борцов
Сегодня, 18:57ГородСтанислав ЛопатинФото: hotels-volgograd.ru
Читайте Новости Волгограда в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
8 и 10 ноября в связи с подготовкой и проведением общественно-массовых мероприятий будет временно ограничено движение транспорта по главной площади Волгограда.
Как сообщили в пресс-службе городской мэрии, 8 ноября проезд, а также остановка и стоянка машин будут запрещены с семи часов утра до восьми вечера на площади Павших Борцов и улице Мира в границах улиц Краснознаменской, Комсомольской, Коммунистической, проспекта им. Ленина.
Аналогичное ограничение будет действовать и в пятницу, 10 ноября, с 7.00 до 18.00.
Водителям предлагается осуществлять объезд по автомобильным дорогам улиц Краснознаменской, Коммунистической, Комсомольской и проспекта Ленина.
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp и Viber информационного агентства «НовостиВолгограда.ру»! Мы ждем ваших комментариев и новостей. Присылайте свои фото и видеоматериалы. Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 937 708 14 50
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Новости Волгограда в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей