В Волгограде в среду и пятницу ограничат движение на площади Павших Борцов

8 и 10 ноября в связи с подготовкой и проведением общественно-массовых мероприятий будет временно ограничено движение транспорта по главной площади Волгограда.

Как сообщили в пресс-службе городской мэрии, 8 ноября проезд, а также остановка и стоянка машин будут запрещены с семи часов утра до восьми вечера на площади Павших Борцов и улице Мира в границах улиц Краснознаменской, Комсомольской, Коммунистической, проспекта им. Ленина.

Аналогичное ограничение будет действовать и в пятницу, 10 ноября, с 7.00 до 18.00.