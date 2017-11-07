В годовщину революции в Волжском появились красные дубы
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации Волжского, деревья были высажены возле детско-юношеской спортивной школы №3 и детского дома. В акции приняли участие сотрудники учреждений, представители мэрии города-спутника, депутаты Волжской городской Думы, члены политических партий, волонтёры и жители близлежащих домов.
На прошлой неделе на участке, где появились необычные краснолистные дубы, уже смонтировали поливочный водопровод длиной более трёхсот метров. Благодаря этому каждому посаженному дереву удастся обеспечить должный уход.
Напомним, месячник по благоустройству стартовал в Волжском 20 октября. В его рамках подросшие деревья уже высадили в 18-м микрорайоне с помощью специального крана. Работы ведутся с опережением графика: помимо новых клёнов, лип и ясеней, в Волжском появятся также дополнительные тротуары, лавочки и урны.
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