В годовщину революции в Волжском появились красные дубы

Полсотни краснолистных дубов высадили в Волжском в рамках месячника по благоустройству. Крупноразмерные саженцы появились на улице 40 лет Победы.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации Волжского, деревья были высажены возле детско-юношеской спортивной школы №3 и детского дома. В акции приняли участие сотрудники учреждений, представители мэрии города-спутника, депутаты Волжской городской Думы, члены политических партий, волонтёры и жители близлежащих домов.

На прошлой неделе на участке, где появились необычные краснолистные дубы, уже смонтировали поливочный водопровод длиной более трёхсот метров. Благодаря этому каждому посаженному дереву удастся обеспечить должный уход.