Какая вода течет в Волгограде из крана и почему ультрафиолет нам не светит

Любой житель Волгограда, проживающий в многоквартирном доме, ежедневно расходует на себя хотя бы капельку великой русской реки Волги. Да что там капельку. Днем и ночью целые кубометры прозрачной жидкости льются из кранов и душевых леек. Согласно статистике, волгоградцы потребляют более 400 тыс. кубометров воды в сутки.

Чтобы эта цифра приобрела хоть какой-то образ в сознании читателя, поясним, что таким количеством жидкости можно заполнить почти 10 тысяч стандартных плавательных бассейнов.

На страже показателей СанПиН по воде в городе-миллионнике целая лабораторная база. Она входит в структуру ООО «Концессии водоснабжения» и разделяет между лабораториями три основных потока. Питьевую воду исследуют специалисты центральной испытательной лаборатории природной питьевой воды, канализационные стоки - химико-бактериологическая лаборатория на станции аэрации, наконец, третья лаборатория контролирует стоки промышленных потребителей услуг водоотведения.

В рамках данной публикации наша цель рассказать только о тех каплях живительной влаги, которые попадают из Волги с ее богатым микромиром в стакан к потребителю, где состав воды в части патогенных микроорганизмов должен напоминать стерильный раствор. Итак, речь о питьевой воде.

Города, которые имеют лаборатории с современным дорогостоящим оборудованием, можно пересчитать по пальцам. На модернизацию лабораторной базы новый волгоградский оператор ЖКХ за последние два года потратил уже 110 миллионов рублей.

В центральной лаборатории главная достопримечательность, заключающая в себе основную «производственную мощь» - это атомноабсорбционный спектрометр Agilent AA240Z. Он обошелся в 5,7 миллионов рублей. Зато теперь в течении пары часов можно получить результаты исследований питьевой воды на наличие металлов хрома, меди, кадмия, мышьяка. Раньше же на подобную процедуру уходило до двух суток.

В лабораторию ежедневно приходят пробы с 6 водоочистных станций. Задача специалистов – дать стандартный анализ по 18 показателям и ежемесячно предоставлять расширенное исследование по 43 параметрам. Параллельно микробиологи дают свои заключения по органолептике: запаху, привкусу и цветности.

Поскольку лаборатории входят в структуру поставщика воды, то такое наблюдение получается несколько «внутрикорпоративным». Мы не сомневаемся, что за соблюдением норм СанПиНа следят строго, но, как известно, любые параметры имеют «вилку». А на ее верхней границе у самого края предельно допустимых значений вода может быть и не такой качественной.

Здесь наступает уже компетенция контролирующих органов - в данном случае, Роспотребнадзора, куда мы обратились за разъяснениями.

Как выяснилось из ответа на запрос редакции ИА «НовостиВолгограда.ру», ведомство осуществляет строгий мониторинг качества питьевой воды. В частности, во всех районах Волгограда на 15 точках в лечебно-профилактических и образовательных учреждениях осуществляется отбор проб и дальнейшие исследования по уже упомянутым органолептическим показателям, санитарно-гигиеническим (исследования на PH, жесткость, окисляемость, наличие нитратов, сульфатов, хлороформов и других соединений). Исследуют воду также на наличие микробов, паразитов и гамма-активность. Отметим, что лаборатория Роспотребнадзора - ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии», как и лаборатория поставщика питьевой воды – ООО «Концессии водоснабжения» имеет лицензию Росаккредитации, а значит, условия исследования воды там соответствуют всем стандартам, результаты объективны и им можно доверять.

При этом волгоградцы регулярно жалуются на качество питьевой воды. За первые шесть месяцев сразу 145 горожан обратились в Роспотребнадзор с подобными заявлениями. Почти во всех случаях люди возмущены бурым окрасом жидкости из-под крана или, проще говоря, ржавчиной. Такой цвет вода приобретает уже после очистки на выходе из разводящих сетей, как правило, сразу после проведения ремонтных работ на водопроводах. Здесь налицо недостаточная промывка труб после ремонта, считают в региональном управлении Роспотребнадзора. Однако чаще всего, пока принимается заявление, берутся необходимые пробы, проблема решается сама собой, утекая вместе с ржавыми потоками во время естественной промывки. Для этого достаточно оставить кран в квартире открытым на продолжительное время.

В общем же и целом, заверили нас в региональном управлении Роспотребнадзора, вода на выходе из очистных сооружений полностью безопасна для здоровья волгоградцев.

Отметим, что почти все анализы питьевой воды, о которых речь шла выше, основываются на пробах, взятых еще до попадания во внутридомовые сети. В распоряжении ИА «НовостиВолгограда.ру» оказались данные исследований воды, набранной прямо из-под крана в квартирах в четырех районах Волгограда. Исследования проведены летом 2015 года ЗАО «МЕТТЭМ-Техноргии». Ознакомиться с ними предлагаем в представленной фотогаллерее.

Параметры этих исследований очень показательны. Дело в том, что ООО «Концессии водоснабжения» отвечают за воду только с момента водозабора и до той поры, когда она подходит к внутридомовым сетям. Там начинается зона ответственности управляющих компаний. Поскольку износ сетей в Волгограде крайне выскокий, то во время пути по трубам очищенная и качественная вода способна «нацеплять» различного мусора.

Согласно данным сайта «Карта воды России» ситуация в Волгоградской области не особо благополучная в части содержания хлора. Его в питьевой воде переизбыток. Возникает вполне резонный вопрос: а почему до Волгограда не докатилась современная технология обеззараживания воды ультрафиолетом? Правда, ответ на него волгоградцев вряд ли порадует.

Пообщавшись со специалистами в сфере ЖКХ, корреспондент ИА «НовостиВолгограда.ру» выяснил, что из-за географических особенностей Волгограда – вытянутости его вдоль Волги - длина водопроводных коммуникаций здесь одна из самых больших в России. Речь идет о 72-х водопроводных насосных станциях и сетях, которые растянулись по всему Волгограду более, чем на 4,5 тысячи километров!

Это значит, что вода по пути в квартиры волгоградцев в трубах «живет» сутки, а то и больше. Ультрафиолет же за такое время теряет все свои дезинфицирующие свойства и не может гарантировать длительное сохранение своих показателей. Поэтому альтернатива хлору в Волгограде в ближайшее время вряд ли появится.

Но не все так пессимистично. Большая часть хлорсоединений испаряется за 15-20 часов, если оставить емкость с широким горлышком, наполненную водой, открытой. Тем не менее, употреблять даже такую воду без применения дополнительных бытовых фильтров специалисты, в том числе гастроэнтерологи, не рекомендуют.

Хотя и у использования фильтров есть свои противники, утверждающие, что барьеры на пути воды - это просто маркетинговый ход, и вода из-под крана вполне пригодна для употребления.