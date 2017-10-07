Волгоград назвали одним из самых грязных городов России

Волгоград вновь оказался среди аутсайдеров очередного всероссийского рейтинга. Согласно исследованию, проведённому аналитиками сайта Domofond.ru, областной центр можно считать самым грязным городом-миллионником России.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на исследование, жителей ста крупнейших городов страны попросили по десятибалльной шкале оценить своё согласие с утверждением «В моём городе чисто, мусор убирают своевременно». В среднем по России респонденты оценили чистоту на улицах и во дворах на 5,7 балла. В Волгограде этот показатель оказался существенно ниже – 4,3 балла.

По данным опроса, в котором приняли участие более 4,1 тысячи волгоградцев, город-герой разместился на предпоследней, 99-й строчке рейтинга. Ниже оказалась только Махачкала. Многие респонденты подчеркнули, что в Волгограде «не организован вывоз мусора» и «очень мало внимания уделяется уборке мест общественного пребывания». Среди аутсайдеров оказались также Саратов, Архангельск, Астрахань, Шахты, Омск, Симферополь, Курган и Рязань.

Самым чистым городом России местные жители назвали Грозный. Работу властей и коммунальщиков по уборке мусора также положительно оценивают респонденты из Нижневартовска, Армавира, Нижнекамска, Набережных Челнов, Сургута, Саранска, Краснодара, Чебоксар и Тюмени. Москва заняла двенадцатое место, Санкт-Петербург – двадцать седьмое. Другие города-миллионники расположились в основном во второй и третьей десятке.