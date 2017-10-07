Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
Видео
Персоны
Фоторепортажи
Спецпроекты
Комиссия Совфеда подтвердила готовность Волгограда к ЧМ-2018
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Idl 7430

Комиссия Совфеда подтвердила готовность Волгограда к ЧМ-2018

Сегодня, 09:46ГородНикита ДробныФото: Пресс-служба администрации Волгоградской области
Читайте
также
Миссия выполнима: как семье из Рязани помогли найти могилу павшего солдата
Бесплатная медицина: все дороже и недоступнее
Махать кадилом теперь придётся по закону