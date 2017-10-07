Комиссия Совфеда подтвердила готовность Волгограда к ЧМ-2018

Накануне губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров встретился с членами временной комиссии Совета Федерации, прибывшими в Волгоград для проверки готовности города к проведению матчей ЧМ-2018. Сенаторы подтвердили, что областной центр достаточно подготовлен для того, чтобы принять главное футбольное событие.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации региона, инспекторы Совфеда осмотрели стадионы «Волгоград Арена» и «Зенит», больницу №25 (включая вертолётную площадку), строящуюся рокадную дорогу вдоль Волги и аэропорт. Комиссия осталась довольна увиденным: по словам участников проверки, все важные объекты инфраструктуры, необходимые для проведения чемпионата, будут сданы в срок.

– Мы посмотрели объекты. Чувствуется рука хозяина – всё делается в срок, за всем присмотр. Видно, что уделяется молодёжи достаточное внимание. Наше мнение единое: мы не сомневаемся, что вы достойно войдёте в чемпионат, проведёте эти матчи, – подытожил результаты инспекции Андрей Кутепов, председатель временной комиссии Совфеда по вопросам подготовки к ЧМ-2018.