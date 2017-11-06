TripAdvisor разместил Волгоград на 5 месте рейтинга по отзывам 6000 туристов
Они и вознесли Волгоград практически на вершину – на 5 место. Самые высокие оценки получили такие всемирно известные объекты: скульптура «Родина-мать зовет» и историко-мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане, музей-заповедник «Сталинградская битва», а также уникальный вид транспорта – метротрам.
Как сообщает пресс-служба Агентства развития туризма Волгоградской области, мемориальный комплекс на Мамаевом кургане туристы называли самым впечатляющим памятником России и местом, которое обязательно нужно посетить хотя бы раз в жизни. Примечательно: те, кто однажды побывал в Волгограде, считают важным вернуться в наш город еще раз.
В десятку лучших направлений России также вошли Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Казань, Краснодар, Ярославль, Суздаль, Воронеж, Нижний Новгород. Достопримечательности Волгограда удостоились более 6000 отзывов.
Голосование шло на одном из самых крупнейших и авторитетных сайтах о путешествиях TripAdvisor. На туристическом портале размещено более 435 миллионов отзывов о достопримечательностях, отелях и ресторанах по всему миру.
Сама же премия носит название «Travellers’ Choice» — это единственная премия в сфере туризма, присуждаемая по результатам миллионов отзывов и мнений путешественников со всего мира. Лауреаты престижной награды выбираются ежегодно с 2002 года на основе комментариев пользователей вышеупомянутого сайта.
+7 937 708 14 50