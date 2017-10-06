На улице Новороссийской до 10 октября по ночам будет перекрыто движение
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации Волгограда, в ходе ремонта на участке улицы Новороссийской будет заменено около 7 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия.
Новороссийскую отремонтируют комплексно - старый слой асфальта отфрезеруют, затем уложат выравнивающий слой, восстановить 14 дождевых и смотровых колодцев. После этого подрядчик приступит к укладке верхнего покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона.
Все работы планируется завершить до конца октября. В мэрии подчеркивают, что обновление данного участка улицы Новороссийской вместе с уже отремонтированными Кубанской и Пархоменко позволит перераспределить автомобильные потоки и разгрузить соседние улицы.
Чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов, работы проводятся ночью. На это время организован объезд по улицам Балонина, Кубанской, Голубинской, Донецкой и Рокоссовского.
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