Комиссия Совфеда проверяет волгоградские больницы и дороги на готовность к ЧМ

Накануне вечером в Волгоград прибыли члены специальной временной комиссии Совета Федерации по вопросам подготовки к ЧМ-2018. В течение всего сегодняшнего дня они будут проверять состояние волгоградских объектов инфраструктуры и их готовность к проведению чемпионата.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу Волгоградской областной Думы, представители комиссии уже посетили клиническую больницу №25. Их сопровождали региональные депутаты и председатель областного комитета здравоохранения Владимир Шкарин. Инспекторы Совфеда осмотрели отремонтированные помещения больницы, оценили ход строительства нового корпуса приёмно-диагностического отделения и побывали на площадке, с которой совершает вылеты вертолёт санитарной авиации. Члены комиссии остались удовлетворены уровнем подготовки медучреждения к ЧМ-2018.

– Очень важно, что все работы по подготовке к чемпионату в регионе идут в графике. Все объекты, на которых мы побывали в Волгограде, производят хорошее впечатление, – отметил сенатор Алексей Кондратенко.

Волгоград – уже шестой по счёту город, в который прибыли инспекторы Совфеда. Вчера, сразу после прилёта, они осмотрели городской аэропорт, а сегодня в течение всего дня проверят главные инфраструктурные объекты – стадионы «Волгоград Арена» и «Зенит», вокзал «Волгоград-1» и ряд главных магистралей города. Особое внимание сенаторы уделят строительству рокадной дороги вдоль Волги.