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Комиссия Совфеда проверяет волгоградские больницы и дороги на готовность к ЧМ
Сюжеты:
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Комиссия Совфеда проверяет волгоградские больницы и дороги на готовность к ЧМ

Сегодня, 13:22ГородНикита ДробныФото: пресс-служба Волгоградской областной Думы
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