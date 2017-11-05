Губернатор проверил ход реконструкции Центральной набережной Волгограда
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу областной администрации, Андрей Бочаров обсудил с участниками совещания продолжение работ по реконструкции в следующем году. Губернатор также поручил сити-менеджеру Виталию Лихачёву тщательно проработать план восстановления набережной с учётом всех сроков, а представителям профильных ведомств – подготовить проектную документацию для второго этапа благоустройства поймы.
Глава областной администрации отметил, что благоустройство в районе строящейся рокадной дороги завершилось, как и планировалось, к началу ноября. Остальной объём работ должен быть выполнен к концу года. Сейчас на Центральной набережной укрепляют причальную стенку геотекстилем, ведётся также бетонирование конструкций и модернизация сети освещения.
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