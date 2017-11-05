Губернатор проверил ход реконструкции Центральной набережной Волгограда

Накануне губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров проинспектировал ход работ по реконструкции причальной стенки Набережной им. 62-й Армии в Волгограде. Глава региона провёл рабочее совещание, а заодно проверил, как идёт благоустройство в пойме Царицы.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу областной администрации, Андрей Бочаров обсудил с участниками совещания продолжение работ по реконструкции в следующем году. Губернатор также поручил сити-менеджеру Виталию Лихачёву тщательно проработать план восстановления набережной с учётом всех сроков, а представителям профильных ведомств – подготовить проектную документацию для второго этапа благоустройства поймы.