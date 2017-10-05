Волгоградские организации за 7 месяцев собрали более пяти тонн макулатуры

В Волгограде специалисты областного филиала ФБУ «Рослесозащита» подвели итоги Всероссийской акции «Сдай макулатуру – спаси дерево!», которая была объявлена в марте этого года.

В течение семи месяцев сотрудники различных городских учреждений собирали использованную офисную бумагу, картонные упаковки, журналы как на рабочих местах, так и у себя дома.

Как показали итоги, активнее всех оказались образовательные учреждения. В первую очередь, детские сады, собравшие больше всех макулатуры, сообщили в пресс-службе «Центра защиты леса Волгоградской области».

Среди дошкольных образовательных учреждений отличился детский сад №348 из Советского района. Здесь сдали 1056 килограммов старой бумаги. Немного отстал Центр развития ребенка №5 Тракторозаводского района (1015 кг).

В акции принял участие и комитет сельского хозяйства Волгоградской области. Его вклад составил 544 кг макулатуры.

А вот Центру защиты леса Волгоградской области оказалось не под силу догнать большинство участников акции. Сотрудники за семь месяцев смогли собрать только 93 килограмма старых газет и офисных бумаг.

Итог проведения акции в Волгограде – более 5,2 тонн макулатуры.