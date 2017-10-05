Волгоградские организации за 7 месяцев собрали более пяти тонн макулатуры
В течение семи месяцев сотрудники различных городских учреждений собирали использованную офисную бумагу, картонные упаковки, журналы как на рабочих местах, так и у себя дома.
Как показали итоги, активнее всех оказались образовательные учреждения. В первую очередь, детские сады, собравшие больше всех макулатуры, сообщили в пресс-службе «Центра защиты леса Волгоградской области».
Среди дошкольных образовательных учреждений отличился детский сад №348 из Советского района. Здесь сдали 1056 килограммов старой бумаги. Немного отстал Центр развития ребенка №5 Тракторозаводского района (1015 кг).
В акции принял участие и комитет сельского хозяйства Волгоградской области. Его вклад составил 544 кг макулатуры.
А вот Центру защиты леса Волгоградской области оказалось не под силу догнать большинство участников акции. Сотрудники за семь месяцев смогли собрать только 93 килограмма старых газет и офисных бумаг.
Итог проведения акции в Волгограде – более 5,2 тонн макулатуры.
Если 100 кг использованной бумаги спасает дерево, то общими усилиями удалось сохранить свыше 52 зеленых насаждений, отметили специалисты филиала ФБУ «Рослесозащита»- «ЦЗЛ Волгоградской области».
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