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Волгоградские организации за 7 месяцев собрали более пяти тонн макулатуры
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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Волгоградские организации за 7 месяцев собрали более пяти тонн макулатуры

Сегодня, 08:25ГородСтанислав ЛопатинФото: vsluh.ru
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