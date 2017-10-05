Волгоградские леса защитят от пилильщиков и листовёрток

В лесничествах Волгоградской области началась подготовка к следующему сезону. Специалисты оценивают состояние растений и площадь территории, которую потребуется обработать от различных вредителей.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу областной администрации, в этом году экологи обработали средствами от болезней и насекомых более десяти тысяч гектаров леса. По предварительной оценке, в следующем сезоне потребуется принять аналогичные меры на 6,7 тысячах гектаров в десяти муниципальных районах.

Специалисты уже определили видовой состав вредителей, угрожающих волгоградским лесам, и оценили ущерб, который насекомые способны нанести деревьям. Судя по всему, в следующем году опасность будет грозить в первую очередь хвойным деревьям: очаги распространения рыжего соснового пилильщика выявлены на территории в девять тысяч гектаров, тогда как листогрызущие вредители в регионе встречаются значительно реже.