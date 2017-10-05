Волгоградские леса защитят от пилильщиков и листовёрток
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу областной администрации, в этом году экологи обработали средствами от болезней и насекомых более десяти тысяч гектаров леса. По предварительной оценке, в следующем сезоне потребуется принять аналогичные меры на 6,7 тысячах гектаров в десяти муниципальных районах.
Специалисты уже определили видовой состав вредителей, угрожающих волгоградским лесам, и оценили ущерб, который насекомые способны нанести деревьям. Судя по всему, в следующем году опасность будет грозить в первую очередь хвойным деревьям: очаги распространения рыжего соснового пилильщика выявлены на территории в девять тысяч гектаров, тогда как листогрызущие вредители в регионе встречаются значительно реже.
Экологи отметили, что в этом году удалось значительно снизить численность нескольких видов опасных вредителей — например, дубовой зелёной листовёртки. Работники лесной отрасли также высадили более четырёх миллионов новых деревьев и организовали ряд просветительских акций.
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