В Волгограде оценивают качество нового асфальта

В Волгограде подходит к завершению комплексный ремонт главных городских магистралей. На данном этапе, после укладки верхнего слоя покрытия, новый асфальт проходит лабораторные испытания.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу мэрии, сейчас специалисты проверяют качество нового покрытия, уложенного на улицах Чуйкова, Череповецкой и на проспекте Металлургов. Вырубку образцов проводит МУ «Комдорстрой»: с каждого участка в семь тысяч квадратных метров берётся одна контрольная проба.

— Сейчас мы проводим испытания проб верхнего покрытия из щебёночно-мастичного асфальтобетона, взятых с улиц Чуйкова, Череповецкой, проспекта Металлургов. В первую очередь образцы моются, сушатся в сушильном шкафу до постоянной массы, остывают. Затем проводится ряд взвешиваний и других манипуляций, обозначенных ГОСТом. Сегодня в процессе лабораторных исследований определяли коэффициент водонасыщения — это очень важный основной показатель для щебёночно-мастичного асфальтобетона. По нему судят об уплотнении верхнего слоя. Если коэффициент водонасыщения превышает уровень ГОСТа, то в зимний период при низких температурах наружного воздуха это приведёт к разрушению асфальтобетона вследствие накопления излишней влаги и её замораживания, — пояснил представитель МУ «Комдорстрой» Захар Долгачёв.

Гарантия на большую часть дорожных работ в Волгограде составляет четыре года — если за это время в работе подрядчиков будут выявлены нарушения, компаниям придётся устранять их за собственный счёт. Однако пока что, согласно данным лабораторных анализов, качество дорожного ремонта в областном центре преимущественно соответствует установленным нормам.