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В Советском районе Волгограда завершается обустройство новой ярмарки
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В Советском районе Волгограда завершается обустройство новой ярмарки

Сегодня, 16:22ГородСветлана АлекбароваФото: Uvao.ru
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