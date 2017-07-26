В Советском районе Волгограда завершается обустройство новой ярмарки
Теперь на месте прежнего рынка вдоль Университетского проспекта должна появиться парковая зона - территорию озеленят, установят здесь малые архитектурные формы, проложат пешеходные дорожки, сообщает пресс-служба мэрии Волгограда.
Новая торговая площадка появится в 100 метрах от старого рынка, внутри микрорайона. Здесь уже уложена тротуарная плитка, смонтированы канализационные люки, обустроены места для высадки деревьев и цветов. Ярмарка обустраивается в соответствии со всеми современными требованиями: здесь будут санузлы, ветлаборатория по проверке качества продуктов, контейнеры для сбора отходов. Помимо привычных торговых рядов, на ярмарке появятся около 30 торговых павильонов. С первыми их образцами уже познакомились предприниматели, которые торговали на старом рынке и которым администрация предложила торговать на новой площадке.
- Новый современный павильон меня впечатлил, - поделилась предприниматель Елена Жамкова. Я продаю фрукты и овощи, выращенные местными товаропроизводителями, данное помещение очень удобно – зимой покупатель сможет зайти внутрь, а летом есть возможность реализовывать товар через большое открытое окно-прилавок. Мы уже подали заявку на заключение договора и ждем переезда, а пока продолжаем работать на старом месте.
Всего заявки на заключение договоров на аренду торговых мест на новой ярмарке подали почти 60 предпринимателей. В мэрии особо подчеркнули, что здесь также смогут бесплатно торговать пенсионеры и дачники. А продавцам, торгующим сейчас на старом рынке, также предложены места на рынке «СМАЛС» на улице Казахской, на ярмарках в поселке Горьковском и рядом с поселком Горный.