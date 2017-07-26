Пляж на Спартановке на три дня станет центром загара и веселья
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой пресс-службу администрации Волгоградской области, летний праздник объединит спортивные, культурные и развлекательные направления. Возрастных ограничений нет - «Загарушке» недаром позиционируется как фестиваль семейного отдыха, рассчитанные как на молодежь, так и людей зрелого возраста. Главное - любить активный отдых на свежем воздухе.
В рамках августовской «Загарушки» в течение трех дней в режиме нон-стоп состоятся соревнования по пляжному футболу, лепке фигур из песка, кулинарный фестиваль, пенная вечеринка, концертная программа, показ модных купальников.
Впервые в рамках фестиваля состоится красочный забег от общественной организации «Волгоградский марафон». На дистанции, которую можно не только пробежать, а просто пройти пешком с друзьями – здесь важна не скорость, а хорошие эмоции! - волонтеры будут встречать участников, в которых будут бросать яркие безопасные краски. А после разноцветного марафона можно будет с разбега окунуться прямо в Волгу!