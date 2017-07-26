Пляж на Спартановке на три дня станет центром загара и веселья

С 18 по 20 августа на пляже поселка Спартановка в Тракторозаводском районе Волгограда пройдет третий ежегодный общенациональный фестиваль «Загарушка».

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой пресс-службу администрации Волгоградской области, летний праздник объединит спортивные, культурные и развлекательные направления. Возрастных ограничений нет - «Загарушке» недаром позиционируется как фестиваль семейного отдыха, рассчитанные как на молодежь, так и людей зрелого возраста. Главное - любить активный отдых на свежем воздухе.

В рамках августовской «Загарушки» в течение трех дней в режиме нон-стоп состоятся соревнования по пляжному футболу, лепке фигур из песка, кулинарный фестиваль, пенная вечеринка, концертная программа, показ модных купальников.