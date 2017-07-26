На 7-й Гвардейской в Волгограде из-за ремонта ограничат движение транспорта
Асфальтирование проезжей части ведется в границах пр. Ленина и ул. Хиросимы, общая площадь участка составляет около 8 тысяч кв. метров.
Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе мэрии города, в настоящее время на 7-й Гвардейской подрядчики срезают старый асфальт. Затем начнется укладка нижнего выравнивающего слоя асфальтобетона, а после него - верхнего покрытия из щебеночно-мастичного асфальта.
Реконструкция этого участка улично-дорожной сети ведется в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». 7-я Гвардейская является частью магистрали, соединяющей пр. Ленина с ул. Рокоссовского. Движение здесь довольно интенсивное, и чтобы не создавать помех водителям, ремонт проводится в ночное время. В мэрии просят автомобилистов учитывать это при планировании поездок и пользоваться объездными путями по улицам Рокоссовского, Хиросимы, Комсомольской, Кубанской, проспекту им. В.И. Ленина.