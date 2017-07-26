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На 7-й Гвардейской в Волгограде из-за ремонта ограничат движение транспорта
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокОбманутые дольщики
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На 7-й Гвардейской в Волгограде из-за ремонта ограничат движение транспорта

Сегодня, 13:13ГородСветлана АлекбароваФото: Vlc.ru
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