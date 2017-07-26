На 7-й Гвардейской в Волгограде из-за ремонта ограничат движение транспорта

С 5 по 9 августа с 10 часов вечера до 7-ми утра улица 7-я Гвардейская в Центральном районе будет закрыта для движения транспорта из-за проводимых ремонтных работ.

Асфальтирование проезжей части ведется в границах пр. Ленина и ул. Хиросимы, общая площадь участка составляет около 8 тысяч кв. метров.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе мэрии города, в настоящее время на 7-й Гвардейской подрядчики срезают старый асфальт. Затем начнется укладка нижнего выравнивающего слоя асфальтобетона, а после него - верхнего покрытия из щебеночно-мастичного асфальта.