Волгоградцы закупаются по полной программе на «Ярмарочном разгуляе»

В Советском районе Волгограда сегодня прошла праздничная ярмарка. Местом её проведения стала новая торговая площадка, открытая в посёлке Горьковском.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу мэрии, свою продукцию на «Ярмарочном разгуляе» представили местные фермеры и аграрии. На площади почти в тысячу квадратных метров торговцы продают овощи, фрукты, мёд и многие другие продукты, выращенные и произведённые самостоятельно.

Волгоградцы потянулись на ярмарку с самого утра – многих привлекли цены, которые были на 15-20% ниже, чем в сетевых магазинах. Поддерживать привлекательный для покупателей уровень цен фермерам помогает администрация торговой площадки: она временно не берёт с продавцов плату за аренду, а всем дачникам, которые хотели сбыть излишки урожая, предоставляет места бесплатно.

– Мы заинтересованы держать по-настоящему ярмарочные цены, поэтому временно, до конца этого года, не берём плату с наших продавцов. Главная задача – привлечь на новую ярмарку покупателей. Одновременно с этим мы ведём переговоры напрямую с фермерскими хозяйствами, приглашаем их торговать у нас, – пояснила директор ярмарки Ирина Сайганова.

Сами продавцы также остались довольны новой ярмаркой: к ней обустроены удобные подъездные пути, рядом есть автостоянка и разгрузочная площадка, а торговые места сделаны из дерева. До наступления сильных холодов фермеры могут сбывать свой товар за крытыми прилавками, а зимой смогут перебраться в закрытые утеплённые павильоны.