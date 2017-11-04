Волгоградское предприятие оштрафовали за излишнюю близость к народу
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу областного Управления Роспотребнадзора, с жалобами на неприятное соседство с промзоной обратились жильцы одного из домов в Волгограде. Проведённые измерения показали, что расстояние от границы индустриальной площадки до многоквартирного дома составляло всего 34 метра – хотя должно быть не менее 100 метров. Это ставило под угрозу здоровье местных жителей: предприятие, занимающееся производством металлических крышек, могло выбрасывать в воздух вредные вещества.
В связи с допущенными нарушениями ООО «Альянс» привлекли к ответственности. Как будет решаться вопрос с излишней близостью промплощадки к жилым домам, пока не уточняется; возможно, компанию обяжут частично перенести производство в другое место.
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