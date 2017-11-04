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Волгоградское предприятие оштрафовали за излишнюю близость к народу
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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Волгоградское предприятие оштрафовали за излишнюю близость к народу

Сегодня, 12:46ГородНикита ДробныФото: depositphotos.com
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