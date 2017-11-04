Волгоградское предприятие оштрафовали за излишнюю близость к народу

Волгоградское ООО «Альянс» привлечено к административной ответственности за несоблюдение размера санитарно-защитной зоны. Промышленное предприятие «подобралось» к жилым домам втрое ближе, чем положено по закону.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу областного Управления Роспотребнадзора, с жалобами на неприятное соседство с промзоной обратились жильцы одного из домов в Волгограде. Проведённые измерения показали, что расстояние от границы индустриальной площадки до многоквартирного дома составляло всего 34 метра – хотя должно быть не менее 100 метров. Это ставило под угрозу здоровье местных жителей: предприятие, занимающееся производством металлических крышек, могло выбрасывать в воздух вредные вещества.