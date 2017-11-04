Волгоградские концессионеры не закапывают за собой

Волгоградские активисты Общероссийского народного фронта обвинили компании «Концессии водоснабжения» и «Концессии теплоснабжения» в некачественной работе по восстановлению асфальта после ремонта подземных коммуникаций.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на областной исполком ОНФ, общественники проверяли, как восстанавливалось дорожное покрытие после разрытий, связанных с ремонтом сетей водо- и теплоснабжения. Пока что проверки коснулись лишь южных районов Волгограда. Результаты инспекции активистов не обрадовали: вопреки громким заявлениям об инновационных методах ремонта коммуникаций, концессионеры часто разрушают асфальт, оставляя за собой после проведённых работ раскопанные траншеи, горы строительного мусора и грунта.

Представители ОНФ отметили, что во многих случаях коммунальные операторы не смогли качественно устранить повреждения асфальта в тех местах, где велись «раскопки». Заплатки, появившиеся на проезжей части после ремонта коммуникаций всего два-три месяца назад, уже начали проседать. «Стыки неровные, без должного примыкания, без пролития вяжущим материалом, не проведено уплотнение основания, а марка восстановленного асфальта зачастую не соответствует изначальной», – перечисляют обнаруженные недочёты участники проверки.

Кроме как халтурой я такую работу назвать не могу. А объясняется она тем, что в составе концессионных компаний нет собственной службы контроля качества или договорных отношений с профильной лабораторией. У них нет даже просто обходчиков, инспекторов. Работа подрядчика по восстановлению дорожного покрытия после разрытия принимается «на глазок».Армен Оганесян, региональный координатор проекта ОНФ «Карта убитых дорог»

В качестве примера активисты указывают на улицу Ломакина, где после работ на теплосетях уже месяц зияет открытая траншея. Разрытые ямы безо всяких ограждений вокруг них оставили после себя концессионеры на улицах Кирова и Брестской, причём бригады коммунальных операторов ещё и загрязнили окрестности строительным мусором. На улице Вучетича рабочие не удосужились восстановить тротуар, разрушенный в ходе ремонта коммуникаций. Критическая ситуация сложилась и на улице Полухина, где восстановление сети водоснабжения ведётся уже почти год: асфальт рядом с траншеей неумолимо проседает, вода начала подмывать один из частных домов.