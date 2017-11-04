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С любовью для волгоградцев: сердца салюта и певица МакSим
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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С любовью для волгоградцев: сердца салюта и певица МакSим

Сегодня, 21:26ГородМарина СабадашФото: Марина Сабадаш/ novostivolgograda.ru
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