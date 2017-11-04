С любовью для волгоградцев: сердца салюта и певица МакSим

На площади перед музеем «Россия – моя история» завершился праздничный концерт, посвященный Дню народного единства. Сотни волгоградцев из разных районов города стали участниками торжества. Было много семей и влюбленных пар. Еще бы, сегодня звучали песни о самых светлых чувствах.

Фото: Марина Сабадаш, novostivolgograda.ru

С певицей МакSим у многих волгоградцев связаны особые воспоминания и эмоции. Под ее композиции любили, переживали, взрослели. И сегодня буря эмоций вновь нахлынула на зрителей.

МакSим вышла на сцену в 17:00. Даже в теплой куртке и джинсах она выглядела очень мило и как-то по-наивному, наверное, свою роль сыграли две задорные косички.

И тут же зрители стали вовсе не зрителями, а такими же вокалистами, как и сама певица. «Готовы петь?», «А теперь поете вы?», «И давайте все вместе!» - раззадоривала девушка зал. Волгоградцы не жалели голосов, пели даже мужчины.

Фото: Марина Сабадаш, novostivolgograda.ru

- Волгоград – один из самых любимых нами городов. У него великое прошлое и огромное будущее. Все лучшее мы привезли для вас, - призналась МакSим.

Репертуар - легендарный. Немного нового и самые любимые хиты «Мой рай», «Не отдам», «Дорога», «Секретов нет». На одном дыхании в режиме нон-стоп пролетел концерт и целый час времени. За это время певица и волгоградцы обменялись сердцами, складывая их из ладошек, показывали друг другу «класс».

- Мне так хочется вам дать «пять». Я до вас доберусь, - вдруг сказала звезда.

Через 4 песни она осуществила задумку - спустилась со сцены и поприветствовала первые ряды и всех собравшихся. И этот поворот стал не единственной неожиданностью. Чуть позже МакSим обратилась к публике.

Фото: Марина Сабадаш, novostivolgograda.ru

- Сколько пар! Девушки поют, а мужчины только обнимают вторых половинок и грустят, - засмеялась певица. – Сейчас взбодрим.

«Гоп-стоп» действительно оживил всю площадь. Куплет из известной песни вокалом поддержали клавишник и гитарист группы. После такого сценического хулиганства концерт вернулся в свое нежное и лирическое русло. И его кульминацией стал хит «Знаешь ли ты». Вверх взмыли руки, фонарики мобильных телефонов. Голос МакSим слился с голосами волгоградцев.

Видео Видео: Марина Сабадаш, novostivolgograda.ru

Через мгновение пойму осветили огни праздничного салюта. В течение нескольких минут на небе появлялись замысловатые композиции. А в финале над головами вспыхнули огненные сердца. Для волгоградцев с любовью.

Фото: Марина Сабадаш, novostivolgograda.ru