Жителям пяти районов Волгограда отключат воду на все выходные
Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе компании «Концессии водоснабжения», сотрудники коммунального оператора отключат старое оборудование и запустят в эксплуатацию новую насосную станцию второго подъёма. Ныне работающая станция, построенная более шестидесяти лет назад, давно устарела; её модернизация должна повысить качество воды, поступающей в пять районов Волгограда, и нарастить производительность очистных сооружений. «Запланированный объём мероприятий можно осуществить только в условиях одновременного отключения системы водоснабжения на большой территории города», — заверили представители концессионера.
С 22:00 6 октября и до 22:00 8 октября подача воды будет ограничена в Центральном и Ворошиловском районах Волгограда, в посёлках Ангарском и «Второй километр» Дзержинского района, в «Научном городке» Краснооктябрьского района и в микрорайоне Тулака (Советский район). Жителям обещают организовать подвоз воды; ознакомиться с его графиком можно будет на сайте «Концессий водоснабжения» или через контактный центр компании.
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