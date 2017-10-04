Жителям пяти районов Волгограда отключат воду на все выходные

Из-за ремонта и модернизации водоочистных сооружений в Краснооктябрьском районе Волгограда жители пяти районов областного центра с 6 по 8 октября останутся без воды. Коммунальщики обнадёживают горожан тем, что «кратковременные сложности сегодня — это надёжная работа водопровода на долгие годы вперёд».

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе компании «Концессии водоснабжения», сотрудники коммунального оператора отключат старое оборудование и запустят в эксплуатацию новую насосную станцию второго подъёма. Ныне работающая станция, построенная более шестидесяти лет назад, давно устарела; её модернизация должна повысить качество воды, поступающей в пять районов Волгограда, и нарастить производительность очистных сооружений. «Запланированный объём мероприятий можно осуществить только в условиях одновременного отключения системы водоснабжения на большой территории города», — заверили представители концессионера.