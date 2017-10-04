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Жителям пяти районов Волгограда отключат воду на все выходные
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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Жителям пяти районов Волгограда отключат воду на все выходные

Сегодня, 13:05ГородНикита ДробныФото: пресс-служба ООО "Концессии водоснабжения"
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