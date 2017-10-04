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Жители Волгограда строят планы по озеленению благоустроенных дворов
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Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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Жители Волгограда строят планы по озеленению благоустроенных дворов

Сегодня, 18:50ГородФото: Марина Сабадаш/ novostivolgograda.ru
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