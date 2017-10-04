Жители Волгограда строят планы по озеленению благоустроенных дворов

Сегодня в Ворошиловском районе работала комиссия во главе с депутатом Госдумы Ниной Черняевой. Совместно с представителями администрации и местными жителями она проинспектировала ход благоустройства дворовых территорий по программе «Формирование комфортной среды».

В этом году в конкурсе на комплексное обновление победили 3 проекта. К примеру собственники квартир дома № 3 по улице Баррикадной осуществили давнюю мечту — соединили детскую площадку и площадку для отдыха взрослых, обрамив ее зеленью.

- Нам разровняли участок, в центр поставили детский городок, а вокруг лавочки, чтобы за ребятами присматривать удобно было. По периметру осталось еще место. Мы завезем сюда землю и сделаем палисадник, летом зелень спасет от жары. Татьяна Кириленко, жительница дома № 3 по улице Баррикадной

Ранее дорожные службы уложили новый асфальт, в том числе разбив и парковочные карманы, сделали пешеходную дорожку. На этой неделе подрядчик завершит работу над малыми архитектурными формами. По просьбам жителей здесь установят освещение.

Фото: Марина Сабадаш, novostivolgograda.ru

- На всех территориях в работу активно включились управляющие компании. Они провели обрезку зеленых насаждений - «подняли» кроны, убрали сухостой, отремонтировали входные группы — покрасили цоколи, отмостки, установили светильники. Глядя на преображения, другие жители района тоже изъявили желание поучаствовать в программе благоустройства. И таких оказалось немало. Андрей Козлов, глава администрации Ворошиловского района Волгограда.

Фото: Марина Сабадаш, novostivolgograda.ru

Среди желающих порядка 25 дворов. Уже проведены встречи с жителями, составлены протоколы общих собраний. Теперь собственники заняты созданием проектов преображения на следующий год. Такой же путь прошли и владельцы квартир на Буханцева 2а и 2б. Зато сегодня детишки бегают по оборудованной площадке, катаются с горок, а легковушки и спецтранспорт смело проезжают по новому асфальту.

- Работы подходят к концу, следом очередь за нами, жителями. Предстоит озеленить большую территорию, для этого объединились два двора. Удалось распределить задания по инициативным группам — кто-то займется подготовкой почвы, кто-то саженцами, другие уходом, подкормкой. Красота, а не двор будет.Иван Дольников, житель дома № 2а по улице Буханцева

До декабря в Волгограде появятся 43 обновленных двора. Горожане предпочитают называть их «новыми», потому что в ухоженном пространстве уже не разглядеть прежнюю разруху. Депутат Госдумы Нина Черняева отмечает, программа рассчитана пока что на 5 лет, но рассматриваются варианты продления срока реализации — просят сами жители.

Фото: Марина Сабадаш, novostivolgograda.ru

- Предложение рассмотрено Правительством, лично Дмитрием Медведевым, президенту доложили. Сейчас говорится о том, что после подведения итогов встанет вопрос о продлении программы. Поэтому мы ведем контроль, смотрим, как это выполняется, насколько эффективно работает. Добавлю, что сделан анализ по всем субъектам Российской Федерации, чтобы определить где какая потребность. И потребность большая. И мы понимаем, что за счет средств областного и муниципального бюджета ее закрыть невозможно. Поэтому федеральный центр выделяет и готов выделять дополнительное финансирование. Нина Черняева, депутат Государственной Думы

Так Волгоград получил на благоустройство порядка 440 миллионов рублей, около 300 миллионов выделили из областного бюджета, 10 миллионов добавили из городского. На эти средства комплексно отремонтируют свыше 100 тысяч квадратных метров дворовых проездов, установят порядка 700 светоточек и более 9 тысяч погонных метров ограждения, в местах отдыха жильцов разместят более 400 скамеек и столько же урн. В каждом внутриквартальном пространстве появится детский городок.