Волгоградцы вновь жалуются на непрестанно дымящий «Красный Октябрь»

На редакционный номер ИА «НовостиВолгограда.ру» в WhatsApp и Viber поступило обращение от одной из читательниц. По словам волгоградки, «лисий хвост», который регулярно выбрасывает в атмосферу металлургический комбинат «Красный Октябрь», уже стал настоящей напастью для жителей северной части города.

— Я живу на «Юности», на улице Штеменко. С восьмого этажа я по три раза в день наблюдаю, как над «Красным Октябрём» поднимается облако оранжевого дыма, — рассказала женщина корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру». — В ветреную погоду дым разносится по всему району, стоит сильный запах гари, поэтому окна стараюсь не открывать. Такая картина повторяется изо дня в день, это уже стало невыносимо.

Волгоградка уверена: в «оранжевом тумане», регулярно поднимающемся над заводом, наверняка превышены допустимые концентрации вредных веществ. По словам женщины, она уже обращалась в различные инстанции и писала экологам, однако никаких мер для устранения проблемы ни одно ведомство пока так и не приняло.

— На всех крупных предприятиях должны стоять фильтры, чтобы предотвращать такие выбросы. Если завод не может себе позволить установить эти фильтры, то пусть лучше не работает вовсе, — считает жительница Краснооктябрьского района. — Почему мы и наши дети должны дышать этим загрязнённым воздухом? Да, «Красный Октябрь» иногда штрафуют за вредные выбросы, но завод просто оплачивает штрафы и продолжает дымить.

Действительно, буквально на днях с металлургического комбината взыскали 250 тысяч рублей за тот самый «оранжевый дым»: Росприроднадзор подтвердил, что выбросы завода загрязняли атмосферный воздух. Тем не менее решение суда ещё не вступило в законную силу, и предприятие вполне может его обжаловать (что даст ему возможность безнаказанно «окуривать» окрестности ещё несколько месяцев). «Красный Октябрь» также уличали в сливе опасных жидких отходов в Волгу: не далее как в конце сентября заводу пришлось заплатить свыше 2 млн рублей в счёт причинённого ущерба.

Стоит отметить, что сегодняшнее обращение — уже не первая жалоба на экологически вредную деятельность металлургического комбината, поступившее в редакцию. Несколько других жителей Волгограда также сообщили нашим корреспондентам о том, что над «Красным Октябрём» по-прежнему постоянно висит облако неприятно пахнущего рыжего дыма, причём выбросы в последние недели даже участились.