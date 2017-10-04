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Волгоградцы вновь жалуются на непрестанно дымящий «Красный Октябрь»
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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Ekologicheskaya katastrofa3

Волгоградцы вновь жалуются на непрестанно дымящий «Красный Октябрь»

Сегодня, 13:55ГородНикита ДробныФото: sensusnovus.ru
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