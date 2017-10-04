Волгоград получит 20 низкопольных вагонов для линии скоростного трамвая

В Волгограде подвели итоги аукционов на поставку в лизинг 20 новых трамваев для городской «подземки». Поставщиком нового подвижного состава для МУП «Метроэлектротранс» станет Усть-Катавский вагоностроительный завод имени С. М. Кирова.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, при подписании контрактов, которое состоится в ближайшие дни, будет определен четкий график поставки нового горэлектротранспорта.

Современные низкопольные вагоны с двусторонним расположением дверей приобретаются для линии скоростного трамвая. Все они позволяют обслуживать маломобильные категории пассажиров.

В вагонах будет установлена комплексная цифровая информационная система. Она включает в себя автоинформатор, громкоговорящую связь, маршрутные указатели и электронные информационные табло.

Поручни в новых вагонах оснащены кнопками вызова водителя. Связаться с ним пассажиры смогут через переговорные устройства на накопительных площадках. Это позволит обеспечить высокий уровень комфорта и безопасности поездок волгоградцев.

Согласно конкурсной документации, перед окончательной приемкой вагонов водители произведут пробный заезд протяженностью не менее 50 километров. Кроме того, поставщик новых вагонов обучит технический персонал МУП «Метроэлектротранс» особенностям обслуживания и ремонта поставленных трамваев.

В мэрии отметили, что в ближайшее время городские власти намерены объявить следующий аукцион по приобретению еще одной партии трамвайных вагонов.