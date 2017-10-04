Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
Видео
Персоны
Фоторепортажи
Спецпроекты
Волгоград получит 20 низкопольных вагонов для линии скоростного трамвая
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b2%d0%b0%d0%b9+1510

Волгоград получит 20 низкопольных вагонов для линии скоростного трамвая

Сегодня, 19:38ГородСтанислав ЛопатинФото: volgadmin.ru
Читайте
также
Жизнь – не сахар: опасно, долго, нервно
Калачевский алкоголик признался в убийстве и показал, как душил ребенка
Армен Оганесян: «Усилия по ремонту волгоградских дорог слабы и безвольны»