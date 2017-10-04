Больницы и поликлиники Волгограда начали отапливать раньше срока
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу мэрии, решение о заблаговременном начале отопительного сезона было принято после того, как губернатор Андрей Бочаров на оперативном совещании призвал позаботиться о снабжении теплом лечебных стационаров и детских садов. На данный момент отопление уже дали в больницах №4 и №5, отделении сестринского ухода, хосписе и поликлинике больницы №24, а также центре развития ребёнка №14.
Во всех случаях просьбы о досрочной подаче тепла исходили от руководства учреждений. Ещё несколько аналогичных заявок коммунальный оператор в данный момент рассматривает, несколько социальных организаций начнут отапливаться уже сегодня.
К наступлению холодов полностью готовы 185 волгоградских больниц и поликлиник, 363 школы и детских сада, а также большая часть многоквартирных домов. Подача тепла в жилые здания начнётся по графику — после того, как в течение пяти дней среднесуточная температура не будет подниматься выше +8 градусов.
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