Больницы и поликлиники Волгограда начали отапливать раньше срока

С этой недели, раньше установленного нормативами срока, в нескольких медицинских учреждениях трёх районов Волгограда началась подтопка. Теплоснабжающая организация принимает заявки на досрочную подачу тепла и от других социальных учреждений.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу мэрии, решение о заблаговременном начале отопительного сезона было принято после того, как губернатор Андрей Бочаров на оперативном совещании призвал позаботиться о снабжении теплом лечебных стационаров и детских садов. На данный момент отопление уже дали в больницах №4 и №5, отделении сестринского ухода, хосписе и поликлинике больницы №24, а также центре развития ребёнка №14.

Во всех случаях просьбы о досрочной подаче тепла исходили от руководства учреждений. Ещё несколько аналогичных заявок коммунальный оператор в данный момент рассматривает, несколько социальных организаций начнут отапливаться уже сегодня.