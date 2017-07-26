В Волжском укрепляют обочины новой дороги на острове Зелёном
Сегодня, 12:10ГородНикита ДробныФото: Яндекс. Карты
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В Волжском продолжаются работы по укреплению недавно построенной дороги на острове Зелёном. Вдоль неё начали обустраивать обочины, чтобы предотвратить разрушение асфальта из-за скопления дождевой воды.
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу мэрии Волжского, вдоль улицы Шоссейной создадут девятиметровую защитную зону, где сформируют специальные уклоны. За счёт этих работ власти рассчитывают обеспечить правильный отвод дождевой воды с проезжей части.
Следующий этап укрепления обочин начнётся 16 августа и продлится до конца месяца. Все работы будет вести городской комбинат благоустройства. Кроме того, в первой половине месяца обочины укрепят и вдоль нижней террасы улицы Набережной.
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