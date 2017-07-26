В Волжском укрепляют обочины новой дороги на острове Зелёном

В Волжском продолжаются работы по укреплению недавно построенной дороги на острове Зелёном. Вдоль неё начали обустраивать обочины, чтобы предотвратить разрушение асфальта из-за скопления дождевой воды.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу мэрии Волжского, вдоль улицы Шоссейной создадут девятиметровую защитную зону, где сформируют специальные уклоны. За счёт этих работ власти рассчитывают обеспечить правильный отвод дождевой воды с проезжей части.