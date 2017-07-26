Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
Видео
Подробно
Спецпроекты
В Волжском укрепляют обочины новой дороги на острове Зелёном
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокОбманутые дольщики
%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%8b%d0%b9+%d1%8f%d0%bd%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d1%81+%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d1%8b

В Волжском укрепляют обочины новой дороги на острове Зелёном

Сегодня, 12:10ГородНикита ДробныФото: Яндекс. Карты
Читайте
также
Карту «Волна» можно будет пополнить в терминалах QIWI
Волгоградцы пытаются повторить эксперимент от ИА «НовостиВолгограда.ру»
Большинство деревьев в так называемом «парке вдов» погибли ещё в 2012 году