Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
Видео
Подробно
Спецпроекты
В Волгограде промыты и опрессованы теплосети в 74% жилых домов
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокОбманутые дольщики
%d0%b3%d0%b8%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b0+%d1%81%d1%87%d0%b5%d1%82%d1%87%d0%b8%d0%ba+%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%bd+shatura ru

В Волгограде промыты и опрессованы теплосети в 74% жилых домов

Сегодня, 13:22ГородНаталья ЖурбинаФото: shatura.ru
Читайте
также
Карту «Волна» можно будет пополнить в терминалах QIWI
Волгоградцы пытаются повторить эксперимент от ИА «НовостиВолгограда.ру»
Большинство деревьев в так называемом «парке вдов» погибли ещё в 2012 году