В Волгограде промыты и опрессованы теплосети в 74% жилых домов
Сегодня, 13:22ГородНаталья ЖурбинаФото: shatura.ru
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В преддверии отопительного сезона в Волгограде проходит подготовка теплосетей в жилых домах и социальных объектах.
Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе теплоснабжающей организации, на сегодняшний день промыты и опрессованы сети отопления в 3706 из 5006 жилых домов, то есть 74% жилого фонда.
К зиме также уже готовы 117 из 185 медицинских учреждений и 468 из 508 школ и детских садов.
Работу по промывке и опрессовке внутридомовых сетей отопления теплосетей теплоснабжающая компания проводит совместно с управляющими организациями по заявке последних. В случае выявления повреждений коммуникаций ремонт проводят специалисты УК или ТСЖ.
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