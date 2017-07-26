В Волгограде промыты и опрессованы теплосети в 74% жилых домов

В преддверии отопительного сезона в Волгограде проходит подготовка теплосетей в жилых домах и социальных объектах.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе теплоснабжающей организации, на сегодняшний день промыты и опрессованы сети отопления в 3706 из 5006 жилых домов, то есть 74% жилого фонда.

К зиме также уже готовы 117 из 185 медицинских учреждений и 468 из 508 школ и детских садов.