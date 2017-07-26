В Волгограде появятся десять спортплощадок для сдачи норм ГТО

Десять спортивных площадок будут установлены в Волгограде в рамках социального проекта одной из крупных российских компаний. Они появятся во всех районах областного центра.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу мэрии Волгограда, 1 августа начались работы по установке спортплощадки в Тракторозаводском районе, на улице Дзержинского. Там уже установлены брусья, турники и шведская стенка. После того, как районные коммунальщики благоустроят прилегающую территорию, площадка будет готова принимать любителей уличной гимнастики.

В других районах Волгограда работы по установке спортплощадок начнутся позднее. Каждый физкультурный комплекс приспособят как для детей, так и для взрослых; кроме того, на спортплощадках можно будет сдавать нормы ГТО. Основания площадок будут песчаными — из соображений безопасности.