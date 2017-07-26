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В Волгограде появятся десять спортплощадок для сдачи норм ГТО
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В Волгограде появятся десять спортплощадок для сдачи норм ГТО

Сегодня, 10:18ГородНикита ДробныФото: пресс-служба администрации г. Волгограда
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