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В Волгограде на улице Симбирской начали срезать старый асфальт
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Дорожные войныАвтобусы против маршрутокОбманутые дольщики
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В Волгограде на улице Симбирской начали срезать старый асфальт

Сегодня, 15:21ГородСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба администрации Волгограда/ volgadmin.ru
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