В Волгограде на улице Симбирской начали срезать старый асфальт

В Ворошиловском районе Волгограда дорожные рабочие приступили к комплексному обновлению проезжей части на улице Симбирской. В настоящее время они начали срезать старый асфальт.

Восстановительные работы ведутся на участке протяженностью более 1,3 километра. Планируется, что после обновления эта трасса вместе с соседними улицами Глубокоовражной и Краснознаменской будет дублировать Первую Продольную и позволит перераспределить транспортные потоки в центральной части города, сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе городской администрации.

Согласно контракту, восстановление дорожного полотна на Симбирской должно завершиться до конца октября. Но подрядчик считает, что справится с задачей раньше.

Сейчас автомобилистам необходимо учесть, что проезжая часть улицы Симбирской сужена в связи с фрезерованием изношенного покрытия. Всего на объекте задействовано пять единиц спецтехники.

Сразу после снятия старого асфальта начнется устройство выравнивающего слоя из мелкозернистой асфальтобенной смеси, после чего будет выполнена укладка верхнего покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Предусмотрено также восстановление горловин колодцев.

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